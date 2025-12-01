Bleu, petit opéra de chambre Lanterne Magique Beaune

Bleu, petit opéra de chambre Lanterne Magique Beaune mercredi 17 décembre 2025.

Bleu, petit opéra de chambre

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17 21:00:00

2025-12-17

Librement inspirée du conte L’oiseau bleu, écrit par Mme d’Aulnoy, cette pièce à plumes raconte les mésaventures d’une princesse et d’un prince amoureux qu’on veut empêcher de s’aimer.

C’est l’histoire de la princesse Florine, enfermée dans une tour, et du prince, prénommé Charmant, qui, transformé en oiseau pour sept ans est obligé de siffloter et glouglouter pour lui conter fleurette. Mais voici que la princesse s’évade et traverse le monde pour tenter de délivrer Charmant de son sort.

Damien Bouvet raconte, chante, joue, fait des bruits bizarres, donnant vie à tous les personnages qui peuplent ces aventures merveilleuses.

conception, jeu, chant Damien Bouvet, texte et mise en scène Ivan

Grinberg, création musicale Guillaume Druel, régie générale Guillaume Druel .

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

