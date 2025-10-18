Bleu, rencontre-atelier avec Stéphane Kiehl Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Bleu, rencontre-atelier avec Stéphane Kiehl Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.
Bleu, rencontre-atelier avec Stéphane Kiehl
Samedi 18 octobre 2025 de 16h à 17h30 et de 14h à 15h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode samedi 18 octobre avec Stéphane Kiehl..Enfants
L’auteur-illustrateur Stéphane Kiehl nous emmène dans l’univers de son album Bleu. Une histoire dans la mer (éd. La Martinière Jeunesse) avant de nous inviter à explorer, en atelier, l’infinie richesse de la couleur bleue.
• Tout public, à partir de 8 ans
• Durée 1h30
• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Meet Stéphane Kiehl at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode on Saturday October 18.
German :
Rendezvous im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode am Samstag, den 18. Oktober mit Stéphane Kiehl…
Italiano :
Incontro con Stéphane Kiehl al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode sabato 18 ottobre.
Espanol :
Conozca a Stéphane Kiehl en el Museo Borély Museo de Artes Decorativas, de la Faïence y de la Moda el sábado 18 de octubre.
