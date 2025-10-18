Bleu, rencontre-atelier avec Stéphane Kiehl Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Bleu, rencontre-atelier avec Stéphane Kiehl Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Bleu, rencontre-atelier avec Stéphane Kiehl

Samedi 18 octobre 2025 de 16h à 17h30 et de 14h à 15h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode samedi 18 octobre avec Stéphane Kiehl..Enfants

L’auteur-illustrateur Stéphane Kiehl nous emmène dans l’univers de son album Bleu. Une histoire dans la mer (éd. La Martinière Jeunesse) avant de nous inviter à explorer, en atelier, l’infinie richesse de la couleur bleue.



• Tout public, à partir de 8 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Meet Stéphane Kiehl at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode on Saturday October 18.

Rendezvous im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode am Samstag, den 18. Oktober mit Stéphane Kiehl…

Incontro con Stéphane Kiehl al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode sabato 18 ottobre.

Conozca a Stéphane Kiehl en el Museo Borély Museo de Artes Decorativas, de la Faïence y de la Moda el sábado 18 de octubre.

