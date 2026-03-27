Bleu Shinobi Pop lo-fi ensoleillée La Mutante Manoir de Trorozec Lannion

Bleu Shinobi Pop lo-fi ensoleillée

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

À l’instar des 60’s avec les Beatles et les Beach Boys, ou plus récemment Pearl and the Oysters, la jeune équipe de shinobis propose une musique délicate, insouciante et colorée. Un esprit feel good qui n’est pas sans rappeler vos dernières vacances en combi Volkswagen ou votre ultime sieste estivale. .

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83

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English :

L’événement Bleu Shinobi Pop lo-fi ensoleillée Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose