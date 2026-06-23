Bleue Fantaisie Compagnie Métalepse Salle des fêtes Ambrumesnil

Ambrumesnil

Bleue Fantaisie Compagnie Métalepse

Salle des fêtes 608 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 16:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Bleue fantaisie est un petit théâtre d’air, de lumière et d’ombres où la voix parlée et chantée se

mêle au violoncelle pour plonger dans la couleur bleue…Celle de la nuit étoilée, de la mer

immense qui évoque la plénitude, l’inconnu et rappelle la façon dont les tout-petits découvrent le

monde. Il y a la douceur du bercement et le souffle de la découverte. .

Salle des fêtes 608 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 46 69

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English : Bleue Fantaisie Compagnie Métalepse

L’événement Bleue Fantaisie Compagnie Métalepse Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux