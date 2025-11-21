Bleuet chants de guerre et de paix Baume-les-Dames
Bleuet chants de guerre et de paix Baume-les-Dames vendredi 21 novembre 2025.
Bleuet chants de guerre et de paix
Eglise Saint martin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Quel est le point commun entre la gouaille de Francis Poulens, le sarcasme de Kurt Weill, la mélancolie de Gustav Mahler, le raffinement de Claude Debussy ou Maurice Ravel ? Certainement la guerre, qui a marqué ces artistes dans leur chair ou dans leur esprit. Les chanteurs Anthony Lo Papa et Léo Vermot-Desroches s’associent à la pianiste Marion Julien autour d’un répertoire méconnu, engagé, imaginatif et d’une grande variété.
Concert par le Cortège d’Orphée. .
Eglise Saint martin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr
English : Bleuet chants de guerre et de paix
German : Bleuet chants de guerre et de paix
Italiano :
Espanol :
