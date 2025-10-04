BLIBLIS EN FOLIE À LA CANOURGUE La Canourgue

BLIBLIS EN FOLIE À LA CANOURGUE La Canourgue samedi 4 octobre 2025.

BLIBLIS EN FOLIE À LA CANOURGUE

rue maillan La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

A l’occasion des « Biblis en folie » la bibliothèque Céleste Albaret ouvre ses portes et vous invites de 15h à 17h pour une après-midi de jeux en famille ou entre amis !

Un jeu animé par Julia de « Ma p’tite boîte de jeux ».

Contact 04 66 65 01 19 ou 06 87 76 83 36

A l’occasion des « Biblis en folie » la bibliothèque Céleste Albaret ouvre ses portes et vous invites de 15h à 17h pour une après-midi de jeux en famille ou entre amis !

Un jeu animé par Julia de « Ma p’tite boîte de jeux ».

Contact 04 66 65 01 19 ou 06 87 76 83 36 .

rue maillan La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 65 01 09 biblio.lacanourgue@orange.fr

English :

On the occasion of « Biblis en folie », the Céleste Albaret library opens its doors and invites you from 3pm to 5pm for an afternoon of games with family and friends!

A game hosted by Julia from « Ma p’tite boîte de jeux ».

Contact: 04 66 65 01 19 or 06 87 76 83 36

German :

Anlässlich der « Biblis en folie » öffnet die Bibliothek Céleste Albaret ihre Türen und lädt Sie von 15.00 bis 17.00 Uhr zu einem Spielenachmittag mit der Familie oder Freunden ein!

Ein Spiel, das von Julia von « Ma p’tite boîte de jeux » geleitet wird.

Kontakt: 04 66 65 01 19 oder 06 87 76 83 36

Italiano :

In occasione del festival « Biblis en folie », la biblioteca Céleste Albaret apre le sue porte e vi invita dalle 15.00 alle 17.00 per un pomeriggio di giochi in famiglia o con gli amici!

Un gioco guidato da Julia di « Ma p’tite boîte de jeux ».

Contatto: 04 66 65 01 19 o 06 87 76 83 36

Espanol :

Con motivo del festival « Biblis en folie », la biblioteca Céleste Albaret le abre sus puertas y le invita, de 15:00 a 17:00, a pasar una tarde de juegos en familia o entre amigos

Un juego animado por Julia de « Ma p’tite boîte de jeux ».

Contacto: 04 66 65 01 19 o 06 87 76 83 36

L’événement BLIBLIS EN FOLIE À LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn