BLIBLIS EN FOLIE À LA CANOURGUE La Canourgue samedi 4 octobre 2025.
rue maillan La Canourgue Lozère
A l’occasion des « Biblis en folie » la bibliothèque Céleste Albaret ouvre ses portes et vous invites de 15h à 17h pour une après-midi de jeux en famille ou entre amis !
Un jeu animé par Julia de « Ma p’tite boîte de jeux ».
Contact 04 66 65 01 19 ou 06 87 76 83 36
rue maillan La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 65 01 09 biblio.lacanourgue@orange.fr
English :
On the occasion of « Biblis en folie », the Céleste Albaret library opens its doors and invites you from 3pm to 5pm for an afternoon of games with family and friends!
A game hosted by Julia from « Ma p’tite boîte de jeux ».
Contact: 04 66 65 01 19 or 06 87 76 83 36
German :
Anlässlich der « Biblis en folie » öffnet die Bibliothek Céleste Albaret ihre Türen und lädt Sie von 15.00 bis 17.00 Uhr zu einem Spielenachmittag mit der Familie oder Freunden ein!
Ein Spiel, das von Julia von « Ma p’tite boîte de jeux » geleitet wird.
Kontakt: 04 66 65 01 19 oder 06 87 76 83 36
Italiano :
In occasione del festival « Biblis en folie », la biblioteca Céleste Albaret apre le sue porte e vi invita dalle 15.00 alle 17.00 per un pomeriggio di giochi in famiglia o con gli amici!
Un gioco guidato da Julia di « Ma p’tite boîte de jeux ».
Contatto: 04 66 65 01 19 o 06 87 76 83 36
Espanol :
Con motivo del festival « Biblis en folie », la biblioteca Céleste Albaret le abre sus puertas y le invita, de 15:00 a 17:00, a pasar una tarde de juegos en familia o entre amigos
Un juego animado por Julia de « Ma p’tite boîte de jeux ».
Contacto: 04 66 65 01 19 o 06 87 76 83 36
