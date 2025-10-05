BLIBLIS EN FOLIE SPECTACLE MINUS Béziers

Une création pop-up musicale où Minus, petite mouche curieuse, explore émotions et estime de soi à travers un conte drôle et tendre rythmé au ukulélé et kazoo.

Une création originale où se mêlent musique et pop-up, la Cie Amapola explore avec humour et tendresse les émotions et l’estime de soi. Qu’est-ce que le bonheur ? Être heureux, c’est quoi ? Minus, une petite mouche malmenée par la vie, décide de partir à la recherche de ce fameux bonheur dont tout le monde parle. Au fil de son périple rocambolesque dans un univers pop-up, Minus traverse toutes sortes d’émotions et apprend à mieux se connaître. Ce conte randonnée est rythmé par des chansons interprétées au ukulélé et au kazoo, offrant un voyage ludique, poétique et musical pour petits et grands. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

A musical pop-up creation in which Minus, a curious little fly, explores emotions and self-esteem in a funny, tender tale with ukulele and kazoo rhythms.

German :

Eine musikalische Pop-up-Kreation, in der Minus, die kleine neugierige Fliege, Emotionen und Selbstwertgefühl in einer lustigen und zärtlichen Geschichte mit Ukulele und Kazoo erkundet.

Italiano :

Un pop-up musicale in cui Minus, una piccola mosca curiosa, esplora le emozioni e l’autostima attraverso un racconto divertente e tenero al ritmo di ukulele e kazoo.

Espanol :

Un pop-up musical en el que Minus, una curiosa mosquita, explora las emociones y la autoestima a través de un cuento divertido y tierno ambientado al ritmo del ukelele y el kazoo.

