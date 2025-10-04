BLIBLIS EN FOLIE WEEK-END FAMILLE Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-04

Ateliers créatifs, jeux, contes, motricité et musique pour toute la famille une journée ludique et sensorielle pour petits et grands à partager ensemble.

Besoin d’idées d’activités ou de renseignements sur les modes de garde ? Retrouvez-nous tout au long de la journée à la MAM pour des ateliers de motricité, sensoriels et créatifs, des histoires, contes, jeux et animations dansées, signées ou chantées tout au long de la journée mais aussi

De 10h à 12h

– Atelier pâte à sel, ludothèque, jeu de piste, jeu d’échec géant Barnum du parvis

– Jeu de l’oie, parcours sportif/motricité Parvis

– Initiation djembé Auditorium

– Dessin et peinture propre Pôle actualité

– Atelier éveil et goût, La roue des émotions Pôle enfance

À 10h30 Contes (0-3 ans) Œuf

De 13h à 16h

À 13h30 (30 min) Atelier sonore et musical Œuf

À 14h (30 min) Yoga bambin Pôle enfance

À 14h45 (45 min) Contes (3-6 ans) Pôle enfance

À 15h30 (30 min) Yoga bambin Œuf .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Creative workshops, games, storytelling, motor skills and music for the whole family: a fun and sensory day for young and old to share together.

German :

Kreative Workshops, Spiele, Märchen, Motorik und Musik für die ganze Familie: ein spielerischer und sinnlicher Tag für Groß und Klein, den Sie gemeinsam verbringen können.

Italiano :

Laboratori creativi, giochi, narrazioni, attività motorie e musica per tutta la famiglia: una giornata divertente e sensoriale per grandi e piccini.

Espanol :

Talleres creativos, juegos, cuentacuentos, motricidad y música para toda la familia: una jornada lúdica y sensorial para que pequeños y mayores disfruten juntos.

