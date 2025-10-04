BLIBLIS EN FOLIE WEEK-END FAMILLE Béziers
BLIBLIS EN FOLIE WEEK-END FAMILLE
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Ateliers créatifs, jeux, contes, motricité et musique pour toute la famille une journée ludique et sensorielle pour petits et grands à partager ensemble.
Besoin d’idées d’activités ou de renseignements sur les modes de garde ? Retrouvez-nous tout au long de la journée à la MAM pour des ateliers de motricité, sensoriels et créatifs, des histoires, contes, jeux et animations dansées, signées ou chantées tout au long de la journée mais aussi
De 10h à 12h
– Atelier pâte à sel, ludothèque, jeu de piste, jeu d’échec géant Barnum du parvis
– Jeu de l’oie, parcours sportif/motricité Parvis
– Initiation djembé Auditorium
– Dessin et peinture propre Pôle actualité
– Atelier éveil et goût, La roue des émotions Pôle enfance
À 10h30 Contes (0-3 ans) Œuf
De 13h à 16h
– Atelier pâte à sel, ludothèque, jeu de piste, jeu d’échec géant Barnum du parvis
– Jeu de l’oie, parcours sportif/motricité Parvis
– Initiation platines/DJ Auditorium
– Dessin et peinture propre Pôle actualité
– Atelier éveil et goût Pôle enfance
À 13h30 (30 min) Atelier sonore et musical Œuf
À 14h (30 min) Yoga bambin Pôle enfance
À 14h45 (45 min) Contes (3-6 ans) Pôle enfance
À 15h30 (30 min) Yoga bambin Œuf .
1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
Creative workshops, games, storytelling, motor skills and music for the whole family: a fun and sensory day for young and old to share together.
German :
Kreative Workshops, Spiele, Märchen, Motorik und Musik für die ganze Familie: ein spielerischer und sinnlicher Tag für Groß und Klein, den Sie gemeinsam verbringen können.
Italiano :
Laboratori creativi, giochi, narrazioni, attività motorie e musica per tutta la famiglia: una giornata divertente e sensoriale per grandi e piccini.
Espanol :
Talleres creativos, juegos, cuentacuentos, motricidad y música para toda la familia: una jornada lúdica y sensorial para que pequeños y mayores disfruten juntos.
