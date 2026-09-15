BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art Cinéma le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Inauguration du festival… Discours, petits fours, calembours et roulements de tambours ! Jeu musical décalé avec QU’OUÏS-JE, un blind test dans un esprit très « Burger Quizz » ! Tout cela entre deux bouchées de Fleurs d’Oranger et deux gorgées de La Chamoise… un lancement de festival tout en amour !

Pour lancer le festival, Diff’art propose un projet musical immersif, une bande originale d’un voyage intérieur. En opposition avec l’hypersollicitation à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés, « Blind Movie » propose pendant la durée d’un film de n’utiliser qu’un seul de nos sens : l’ouïe. Une expérience de pleine conscience durant laquelle le public devient acteur et réalisateur.

Porté par la musique, son esprit générera spontanément ses propres images, sa propre histoire.

En présence de Jeff Marschalle. .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

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English : BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art

L’événement BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine