BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art Cinéma le Foyer Parthenay
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Inauguration du festival… Discours, petits fours, calembours et roulements de tambours ! Jeu musical décalé avec QU’OUÏS-JE, un blind test dans un esprit très « Burger Quizz » ! Tout cela entre deux bouchées de Fleurs d’Oranger et deux gorgées de La Chamoise… un lancement de festival tout en amour !
Pour lancer le festival, Diff’art propose un projet musical immersif, une bande originale d’un voyage intérieur. En opposition avec l’hypersollicitation à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés, « Blind Movie » propose pendant la durée d’un film de n’utiliser qu’un seul de nos sens : l’ouïe. Une expérience de pleine conscience durant laquelle le public devient acteur et réalisateur.
Porté par la musique, son esprit générera spontanément ses propres images, sa propre histoire.
En présence de Jeff Marschalle. .
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
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English : BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art
L’événement BLIND MOVIE // Inauguration Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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