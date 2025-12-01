Blind Quest blind test avec deux chanteurs guitaristes professionnels Rue Paul Lemonnier Brécey

Blind Quest blind test avec deux chanteurs guitaristes professionnels

Rue Paul Lemonnier Médiathèque Brécey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le public sera invité à tourner la roue des défis et à tester ses connaissances musicales lors d’un Blind test revisité !

Les Chante Slouby interpréteront des morceaux emblématiques, tous styles et toutes époques confondus. Le principe est simple deviner le plus rapidement possible le titre et l’artiste grâce aux buzzers. La roue des défis viendra perturber et transformer les morceaux, ajoutant une touche de suspense et de fun à la soirée.

Une expérience conviviale, rythmée et intergénérationnelle, idéale pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Entrée libre, ouvert à tous. .

Rue Paul Lemonnier Médiathèque Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 79 36 26 mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr

English : Blind Quest blind test avec deux chanteurs guitaristes professionnels

L’événement Blind Quest blind test avec deux chanteurs guitaristes professionnels Brécey a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts