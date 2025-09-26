Blind Test 100% Rock Le Vivier des Etocs Penmarch
Blind Test 100% Rock
Le Vivier des Etocs 21 rue Victor Hugo Penmarch Finistère
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 00:00:00
Des années 60 à nos jours.
Animé par Ju Anim.
Participation par équipe de 6 personnes.
Inscription sur place. .
