Blind Test 100% Rock Le Vivier des Etocs Penmarch

Blind Test 100% Rock Le Vivier des Etocs Penmarch vendredi 26 septembre 2025.

Blind Test 100% Rock

Le Vivier des Etocs 21 rue Victor Hugo Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 00:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Des années 60 à nos jours.

Animé par Ju Anim.

Participation par équipe de 6 personnes.

Inscription sur place. .

Le Vivier des Etocs 21 rue Victor Hugo Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 98 09 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Blind Test 100% Rock Penmarch a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Destination Pays Bigouden Sud