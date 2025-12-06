Blind Test à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le Blind Test du samedi fait son retour. Un moment ludique devenu un vrai rituel pour les habitués comme pour les nouveaux venus. Ambiance garantie, bonne humeur obligatoire.
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com
