Blind Test à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp samedi 31 janvier 2026.
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
LA CAVE DES TONTONS
Le Blind Test du samedi fait son retour. Un moment ludique devenu un vrai rituel pour les habitués comme pour les nouveaux venus. Ambiance garantie, bonne humeur obligatoire.
lacavedestontons@groupriv.com
06 61 94 45 02 .
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com
