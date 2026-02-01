Blind test à LA CHOPINE – Bar La Chopine Fontenay-le-Comte
Blind test à LA CHOPINE – Bar La Chopine Fontenay-le-Comte vendredi 20 février 2026.
Blind test à LA CHOPINE –
Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Venez nombreux buzzer
Viens tester ta culture générale dans une ambiance ultra cool
15 buzzers dispo → forme les équipes que tu veux (amis, collègues, famille…)
Plein de cadeaux à gagner !
Places limitées (15 buzzers), viens tôt et viens buzzer ! .
Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
Come and buzz
L’événement Blind test à LA CHOPINE – Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin