Blind test à LA CHOPINE – Bar La Chopine Fontenay-le-Comte

Blind test à LA CHOPINE –

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez nombreux buzzer

Viens tester ta culture générale dans une ambiance ultra cool

15 buzzers dispo → forme les équipes que tu veux (amis, collègues, famille…)

Plein de cadeaux à gagner !

Places limitées (15 buzzers), viens tôt et viens buzzer ! .

English :

Come and buzz

