Blind test à la gueulante Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-26

Vous êtes incollable sur la musique ou voulez juste vous amuser ?

Venez crier dans le creux de l’oreille d’Esteban !

De nombreux lots à gagner pour les plus rapides d’entre-vous !

Ça se passe tous les deuxième et dernier jeudi du mois

Rdv dès 18h pour l’émission de Radio Activ’ de Marcus, Activ’ yourself, les derniers jeudi du mois ! .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Blind test à la gueulante Mar’mousse Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme