Vous êtes incollable sur la musique ou voulez juste vous amuser ?
Venez crier dans le creux de l’oreille d’Esteban !
De nombreux lots à gagner pour les plus rapides d’entre-vous !
Ça se passe tous les deuxième et dernier jeudi du mois
Rdv dès 18h pour l’émission de Radio Activ’ de Marcus, Activ’ yourself, les derniers jeudi du mois ! .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
