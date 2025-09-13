Blind Test années 70-80 Iffendic

Blind Test années 70-80

Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 18:30:00

2025-09-13

Le 13 septembre de 17h à 18h, la médiathèque d’Iffendic vous propose un blind test.

Nostalgie nostalgie…

Petit tour dans le temps avec cette soirée Blind Test des années 1970/1980 !

Au programme un quizz musical regroupant des hits internationaux, de la variété française, des génériques TV et des tubes de l’été à retrouver !

Il ne reste plus qu’à vous constituer une équipe ultra-calée et à réviser vos classiques.

Public ado/adulte. .

Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

