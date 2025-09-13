Blind Test années 70-80 Iffendic
Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Le 13 septembre de 17h à 18h, la médiathèque d’Iffendic vous propose un blind test.
Nostalgie nostalgie…
Petit tour dans le temps avec cette soirée Blind Test des années 1970/1980 !
Au programme un quizz musical regroupant des hits internationaux, de la variété française, des génériques TV et des tubes de l’été à retrouver !
Il ne reste plus qu’à vous constituer une équipe ultra-calée et à réviser vos classiques.
Public ado/adulte. .
Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
