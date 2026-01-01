Blind test au Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Début : 2026-01-16 20:30:00
Blind test au Bistrot animé par Bruno. Le thème les couleurs.
Venez mettre au défi vos connaissances musicales sur ce blind test de 60 chansons en polychromie.
Blind test à l’écrit et en équipe. .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
