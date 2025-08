Blind test au Camping l’Ondine de Provence Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon

Blind test au Camping l’Ondine de Provence Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon mardi 12 août 2025.

Camping l’Ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon Drôme

Début : Mardi 2025-08-12

2025-08-12

Blind test en deux parties 19h15 à 21h30 au restaurant !

Camping l’Ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84 londinedeprovence@gmail.com

English :

Blind test in two parts 7.15pm to 9.30pm in the restaurant!

German :

Blindtest in zwei Teilen 19.15 bis 21.30 Uhr im Restaurant!

Italiano :

Test alla cieca in due parti dalle 19.15 alle 21.30 nel ristorante!

Espanol :

Prueba a ciegas en dos partes de 19.15 a 21.30 en el restaurante

