Blind Test au Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Blind Test au Casino JOA Giffaumont-Champaubert samedi 25 avril 2026.
Blind Test au Casino JOA
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
Testez vos connaissances musicales et ciné lors d’un Blind Test endiablé au Bar des Sports ! Entre amis, en famille, en duo ou en solo… qui sera le grand champion de la soirée ? Au programme Musiques françaises et internationales.
Séries TV cultes et grands classiques du cinémaDessins animés incontournables. Des cadeaux et dîners au Comptoir sont à gagner ! Entrée gratuite, sans réservation places limitées ! .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
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English :
L’événement Blind Test au Casino JOA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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