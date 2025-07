Blind Test aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes

Préparez vos buzzers !

Rassemblez votre dream team, entrez dans l’arène et défendez l’honneur de votre génération lors d’un blind‑test ultra‑fun.

Au programme une planche apéro gourmande, une ambiance électrique et un voyage musical qui passe des hits légendaires des années 80 aux tubes d’aujourd’hui, sans oublier les bandes‑originales de films cultes et les classiques Disney.

Vendredi 25 juillet 2025 à partir de 20h.

Vendredi 1er août 2025 à partir de 20h.

Vendredi 8 août 2025 à partir de 20h.

Vendredi 15 août 2025 à partir de 20h.

Vendredi 22 août 2025 à partir de 20h.

Vendredi 29 août 2025 à partir de 20h. .

English :

Get your buzzers ready!

Gather your dream team, enter the arena and defend the honor of your generation in an ultra-fun blind test.

German :

Halten Sie Ihre Buzzer bereit!

Versammeln Sie Ihr Dreamteam, betreten Sie die Arena und verteidigen Sie die Ehre Ihrer Generation in einem ultra-spaßigen Blindtest.

Italiano :

Preparate i vostri cicalini!

Raduna la tua squadra dei sogni, entra nell’arena e difendi l’onore della tua generazione in un divertentissimo blind test.

Espanol :

¡Prepara tus zumbadores!

Reúne al equipo de tus sueños, entra en la arena y defiende el honor de tu generación en una divertidísima prueba a ciegas.

