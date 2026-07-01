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BLIND TEST avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux

vendredi 3 juillet 2026 · Poney Fringant · Bordeaux

BLIND TEST avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Poney Fringant
Adresse
97 rue Malbec 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée gratuite

BLIND TEST avec la Maison des Jeux Vendredi 3 juillet, 19h00 Poney Fringant Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Le grand classique du Poney Fringant

Des sons, des souvenirs, des réponses parfois très approximatives

Mais toujours une bonne soirée

Vous êtes plus rapide que vos amis ?

Infos pratiques :
️ENTRÉE GRATUITE — Inscription via billetterie ️
Poney Fringant — 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux
Accès vélo facile. Tramway C, D & F : gare Saint-Jean + 5 min à pied
Ouverture du bar dès 18h30

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/blind-test-avec-la-maison-des-jeux-du-3-07-2026 »}]
Des sons, des souvenirs, des réponses parfois très approximatives Mais toujours une bonne soirée Vous êtes plus rapide que vos amis ?

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