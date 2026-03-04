Blind test avec l’asso la Maison des Jeux au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Entrée gratuite sur inscription sur Hello Asso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T19:00:00+02:00 – 2026-04-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-01T19:00:00+02:00 – 2026-04-01T22:00:00+02:00

Blind Test au Poney Fringant – Mercredi 1er avril 2026
Le 1er avril, on ne vous raconte pas d’histoires.
On vous teste.
De 19h à 22h, le Poney Fringant se transforme en arène musicale. Génériques cultes, tubes improbables, pépites oubliées… Saurez-vous reconnaître les premières secondes ?
Ambiance conviviale
Bar ouvert toute la soirée
Petites surprises pour les meilleurs
Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux
À 5 minutes à pied de la gare, arceaux vélos à proximité

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
