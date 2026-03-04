Blind test avec l’asso la Maison des Jeux au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Blind test avec l’asso la Maison des Jeux au Poney Fringant Mercredi 1 avril, 19h00 Poney Fringant Gironde

Blind Test au Poney Fringant – Mercredi 1er avril 2026

Le 1er avril, on ne vous raconte pas d’histoires.

On vous teste.

De 19h à 22h, le Poney Fringant se transforme en arène musicale. Génériques cultes, tubes improbables, pépites oubliées… Saurez-vous reconnaître les premières secondes ?

Ambiance conviviale

Bar ouvert toute la soirée

Petites surprises pour les meilleurs

Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux

À 5 minutes à pied de la gare, arceaux vélos à proximité

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/blind-test-avec-la-maison-des-jeux-du-1-04-2026 »}]

