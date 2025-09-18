Blind Test Casino JOA Besançon

Vous êtes un expert en musique ? Dès la première note, vous reconnaissez le titre ? Vous aimez les quiz ?

Mais surtout, vous aimez vous amuser ?

Alors seul, à deux ou à dix, venez participer à notre (super) BLIND TEST !

Pour les gourmands (ou affamés) qui souhaitent dîner dans un cadre agréable et festif, n’hésitez pas à réserver à l’accueil de notre casino.

De 20h à 21h Ambiance musicale en chanson.

De 21h à 23h Animation BLIND TEST. .

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00

