Blind Test Casino JOA Besançon
Blind Test Casino JOA Besançon jeudi 18 septembre 2025.
Blind Test
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Vous êtes un expert en musique ? Dès la première note, vous reconnaissez le titre ? Vous aimez les quiz ?
Mais surtout, vous aimez vous amuser ?
Alors seul, à deux ou à dix, venez participer à notre (super) BLIND TEST !
Pour les gourmands (ou affamés) qui souhaitent dîner dans un cadre agréable et festif, n’hésitez pas à réserver à l’accueil de notre casino.
De 20h à 21h Ambiance musicale en chanson.
De 21h à 23h Animation BLIND TEST. .
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00
English : Blind Test
German : Blind Test
Italiano :
Espanol :
L’événement Blind Test Besançon a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON