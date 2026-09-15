Blind Test Casino JOA Besançon
jeudi 17 septembre 2026 · Casino JOA · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Blind Test
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Une soirée placée sous le signe de la musique et du challenge !
Quiz musical, chansons et Blind Test rythmeront la soirée. L’occasion de tester ses connaissances musicales, de partager un bon moment et, pourquoi pas, de repartir avec quelques cadeaux.
Au programme :
20h à 21h : ambiance musicale en chansons
21h à 23h : Blind Test .
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00
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English : Blind Test
L’événement Blind Test Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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