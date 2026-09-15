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AGENDA · Besançon

Blind Test Casino JOA Besançon

jeudi 17 septembre 2026 · Casino JOA · Besançon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Casino JOA
Adresse
2 Avenue Édouard Droz
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif

Besançon

Blind Test

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Une soirée placée sous le signe de la musique et du challenge !

Quiz musical, chansons et Blind Test rythmeront la soirée. L’occasion de tester ses connaissances musicales, de partager un bon moment et, pourquoi pas, de repartir avec quelques cadeaux.

Au programme :

20h à 21h : ambiance musicale en chansons
21h à 23h : Blind Test   .

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00 

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English : Blind Test

L’événement Blind Test Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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