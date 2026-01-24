Blind-test carnavalesque La Barmacie Vaubecourt

Blind-test carnavalesque

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Samedi 2026-02-21 20:00:00

Venez déguisé ! Testez vos connaissances musicales dans une soirée haute en couleur et en surprisesTout public

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

Come dressed up! Test your musical knowledge in an evening of color and surprises

