Blind-test carnavalesque La Barmacie Vaubecourt samedi 21 février 2026.
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez déguisé ! Testez vos connaissances musicales dans une soirée haute en couleur et en surprisesTout public
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com
English :
Come dressed up! Test your musical knowledge in an evening of color and surprises
