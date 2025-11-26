Blind test chez Marianne Chez Marianne Paimpol
samedi 10 janvier 2026.
Chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor
20:30:00
2026-01-10
Tous les samedis, le bar-restaurant Chez Marianne vous propose une soirée blind test. Venez tester vos connaissances musicales, en profitant d’un verre ou d’une planche dégustation. .
