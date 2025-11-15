Blind Test Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon
Blind Test Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon samedi 15 novembre 2025.
Blind Test
Salle de la Grenette Avenue de la Gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
L’association du GIL vous propose une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis.
Au programme un mélange pétillant de quiz de culture générale et de blind test musical
Salle de la Grenette Avenue de la Gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 94 73 88 secretariatgil43@gmail.com
English :
The GIL association offers a convivial evening to share with family and friends.
On the program: a sparkling mix of general knowledge quizzes and musical blind tests
German :
Der Verein GIL lädt Sie zu einem geselligen Abend mit der Familie oder Freunden ein.
Auf dem Programm steht eine prickelnde Mischung aus Allgemeinwissensquiz und musikalischem Blindtest
Italiano :
L’associazione GIL organizza una serata divertente per voi, la vostra famiglia e i vostri amici.
In programma: un frizzante mix di quiz di cultura generale e prove musicali al buio
Espanol :
La asociación GIL organiza una velada divertida para usted, su familia y sus amigos.
En el programa: una chispeante mezcla de concursos de cultura general y pruebas musicales a ciegas
L’événement Blind Test Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay