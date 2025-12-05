Blind test de Noël Mimbaste
Blind test de Noël
1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Amoureux de Noël et de musique, préparez-vous ! BLIND TEST DE NOËL !
Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance festive et conviviale au Café Éco Solidaire.
Quand ? Vendredi 5 décembre
Heure ? 18h 21h
1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
English :
Christmas and music lovers, get ready! CHRISTMAS BLIND TEST!
Come and test your musical knowledge in a festive and friendly atmosphere at the Café Éco Solidaire.
When? Friday, December 5
When? 6pm 9pm
