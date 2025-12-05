Blind test de Noël Mimbaste

Blind test de Noël

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Amoureux de Noël et de musique, préparez-vous ! BLIND TEST DE NOËL !

Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance festive et conviviale au Café Éco Solidaire.

Quand ? Vendredi 5 décembre

Heure ? 18h 21h

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

English :

Christmas and music lovers, get ready! CHRISTMAS BLIND TEST!

Come and test your musical knowledge in a festive and friendly atmosphere at the Café Éco Solidaire.

When? Friday, December 5

When? 6pm 9pm

