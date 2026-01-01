Blind Test Déjanté Saint-Lyphard
Blind Test Déjanté Saint-Lyphard jeudi 22 janvier 2026.
Blind Test Déjanté
Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22 22:00:00
2026-01-22
Blind Test sur Bréca !
Ambiance conviviale, bonne cuisine et musique au programme
On vous attend nombreux pour cette première soirée !
Rendez-vous avant 20h00 pour débuter le repas. .
352 village de Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 42 aubergedebreca@wanadoo.fr
