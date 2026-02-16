BLIND TEST DES CÉPAGES Argelliers

BLIND TEST DES CÉPAGES

D127E6, 34380 Argelliers Argelliers Hérault

Tarif : 100 – 100 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le thème de cette nouvelle soirée sera un blind test autour des cépages.

Suite au succès de la première édition, nous avons le plaisir de vous annoncer une nouvelle soirée dédiée à notre passion commune le vin !

Le concept reste le même que lors de notre précédente soirée

Une grande tablée de 8 à 16 personnes pour favoriser une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une sélection de vins provenant de la cave de l’auberge de Saugras.

Une animation animée par Damien Michel, œnologue et ami de Murles.

Un menu élaboré pour satisfaire tous les palais et mettre en valeur les vins choisis.

La possibilité de passer la nuit sur place.

Achat des vins dégustés en fin de soirée à des tarifs spéciaux.

Huit vins seront dégustés à l’aveugle, tous en mono-cépage, avec pour objectif de découvrir les cépages les plus connus, tels que le Chardonnay et la Syrah, ainsi que des cépages moins connus mais typiques de notre belle région, comme le Carignan, le Mourvèdre, le Picpoul et le Terret.

Il n’y aura pas de classement, juste une belle découverte et beaucoup de plaisir ! .

English :

The theme of this new evening will be a blind test on grape varieties.

