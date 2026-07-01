Blind-Test Disney-Pixar Haguenau
dimanche 19 juillet 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Blind-Test Disney-Pixar
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Mettez vos connaissances musicales à l’épreuve lors d’un blind test convivial à La Mauvaise Joueuse !
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !
Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !
Un Quiz musical en équipe ! Pour les fans de musique et pour les amateurs de bonne ambiance !
+ 1 pt pour les équipes déguisées ou accessoirisées ! Faites nous rêver !
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 17h.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 16h30 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Le blind-test se déroule en équipe, il y a entre 30 extraits.
Il vous faudra trouver le titre, l’artiste et de temps en temps répondre à une petite question bonus. Le blind-test est par écrit (pas de rapidité).
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Put your music knowledge to the test in a fun blind test at La Mauvaise Joueuse!
L’événement Blind-Test Disney-Pixar Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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