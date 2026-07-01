Informations pratiques

Haguenau

Blind-Test Disney-Pixar

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 16:30:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Mettez vos connaissances musicales à l’épreuve lors d’un blind test convivial à La Mauvaise Joueuse !

Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !

Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !

Un Quiz musical en équipe ! Pour les fans de musique et pour les amateurs de bonne ambiance !

+ 1 pt pour les équipes déguisées ou accessoirisées ! Faites nous rêver !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 17h.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 16h30 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le blind-test se déroule en équipe, il y a entre 30 extraits.

Il vous faudra trouver le titre, l’artiste et de temps en temps répondre à une petite question bonus. Le blind-test est par écrit (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put your music knowledge to the test in a fun blind test at La Mauvaise Joueuse!

L’événement Blind-Test Disney-Pixar Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau