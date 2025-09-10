Blind test & DJ Set Jardin 21 Paris

Blind test & DJ Set Jardin 21 Paris mercredi 10 septembre 2025.

De multiples lots sont à gagner :

1ère place : 2 pichets de bière et 1 planche au choix

2ème place : 1 pichet de bière

3ème place : 1 demi de bière par membre d’équipe

Infos pratiques :

⋆ 20h-23h

⋆ Gratuit sur inscription via Eventbrite

⋆ Équipes de 2 à 5 personnes (pas d’inscription individuelle, un membre inscrit son équipe).

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Adepte de challenge, musicos averti ou encore joueur invétéré ? Venez tester votre culture musicale lors d’un blind test d’exception !

Le mercredi 10 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/blind-test-musical-4 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/