Blind test & DJ Set Jardin 21 Paris
Blind test & DJ Set Jardin 21 Paris mercredi 10 septembre 2025.
De multiples lots sont à gagner :
1ère place : 2 pichets de bière et 1 planche au choix
2ème place : 1 pichet de bière
3ème place : 1 demi de bière par membre d’équipe
Infos pratiques :
⋆ 20h-23h
⋆ Gratuit sur inscription via Eventbrite
⋆ Équipes de 2 à 5 personnes (pas d’inscription individuelle, un membre inscrit son équipe).
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
Adepte de challenge, musicos averti ou encore joueur invétéré ? Venez tester votre culture musicale lors d’un blind test d’exception !
Le mercredi 10 septembre 2025
de 20h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
