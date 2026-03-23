Blind test du coin Salle polyvalente Le Louverot

Blind test du coin

Salle polyvalente 50 Rue de la Fontaine Le Louverot Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une soirée festive et conviviale sur la base d’un blind test; c’est-à-dire d’un quiz musical des années 50 à aujourd’hui. Alors venez nombreux tester vos connaissances musicales!

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle polyvalente 50 Rue de la Fontaine Le Louverot 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté frlelouverot@gmail.com

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English : Blind test du coin

L’événement Blind test du coin Le Louverot a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu