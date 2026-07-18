UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douville

Blind test et Karaoké Douville

dimanche 2 août 2026 · Douville

Blind test et Karaoké Douville

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Camping Gaia Ecolodge
Ville
24140 Douville
Département
Dordogne
Tarif

Douville

Blind test et Karaoké

Camping Gaia Ecolodge Douville Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Blind test et Karaoké
19h30
Camping Gaia Ecolodge 05 53 82 96 58   .

Camping Gaia Ecolodge Douville 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 96 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blind test et Karaoké

L’événement Blind test et Karaoké Douville a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Douville (Dordogne)