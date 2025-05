Blind test et soirée dansante – ZAC du Mont de Magny Gisors, 23 mai 2025 18:00, Gisors.

Eure

Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-05-23 18:00:00

2025-05-23

DJ Little animera la soirée avec un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 00h30.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Blind test et soirée dansante

DJ Little will liven up the evening with a blind test from 6pm and keep the Vache à Lunettes audience dancing until 12:30am.

German :

DJ Little wird den Abend mit einem Blindtest ab 18 Uhr moderieren und das Publikum in der Vache à Lunettes bis 00.30 Uhr zum Tanzen bringen.

Italiano :

DJ Little animerà la serata con un blind test a partire dalle 18.00 e farà ballare il pubblico della Vache à Lunettes fino alle 12.30.

Espanol :

DJ Little amenizará la velada con una prueba a ciegas a partir de las 18.00 horas, y mantendrá al público de la Vache à Lunettes bailando hasta las 12.30 horas.

