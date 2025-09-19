Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors

Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 19 septembre 2025.

Blind test et soirée dansante

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

DJ Little animera la soirée avec un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 0h30. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

