Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors

Blind test et soirée dansante

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Soirée Hot Mix animée par DJ Little avec un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 0h30 avec des musiques dans le thème Hot Mix. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Blind test et soirée dansante

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Blind test et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2025-11-15 par Vexin Normand Tourisme