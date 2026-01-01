Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2026-01-30 18:00:00
DJ Little animera la soirée avec un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 0h30. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
