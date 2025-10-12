Blind test

Flavin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

20h00 Salle des Festivités. Soirée jeux Blind test organisée par l’Assos Flavinoise. Infos au 06 85 51 09 54.

.

Flavin 12450 Aveyron Occitanie

English :

8:00 pm Salle des Festivités. Blind test evening organized by Assos Flavinoise. Info on 06 85 51 09 54.

German :

20.00 Uhr Salle des Festivités. Spieleabend Blind Test organisiert von der Assos Flavinoise. Infos unter 06 85 51 09 54.

Italiano :

ore 20.00 Salle des Festivités. Serata di test al buio organizzata da Assos Flavinoise. Info allo 06 85 51 09 54.

Espanol :

20.00 h Sala de Festivales. Velada de pruebas a ciegas organizada por Assos Flavinoise. Información en el 06 85 51 09 54.

L’événement Blind test Flavin a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)