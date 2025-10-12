Blind test Flavin
Blind test
Flavin Aveyron
20h00 Salle des Festivités. Soirée jeux Blind test organisée par l’Assos Flavinoise. Infos au 06 85 51 09 54.
Flavin 12450 Aveyron Occitanie
English :
8:00 pm Salle des Festivités. Blind test evening organized by Assos Flavinoise. Info on 06 85 51 09 54.
German :
20.00 Uhr Salle des Festivités. Spieleabend Blind Test organisiert von der Assos Flavinoise. Infos unter 06 85 51 09 54.
Italiano :
ore 20.00 Salle des Festivités. Serata di test al buio organizzata da Assos Flavinoise. Info allo 06 85 51 09 54.
Espanol :
20.00 h Sala de Festivales. Velada de pruebas a ciegas organizada por Assos Flavinoise. Información en el 06 85 51 09 54.
