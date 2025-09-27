Blind Test Giffaumont-Champaubert
Blind Test Giffaumont-Champaubert samedi 27 septembre 2025.
Blind Test
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tout public
Prêt(e) à vous amuser entre amis, en famille, en solo, en duo… ? Qui sera le (ou la) meilleur(e) ? Participez à notre soirée Blind Test au Bar des Sports. Questions sur le cinéma, les séries TV, les chansons françaises et internationales, les grands classiques des dessins animés… et remportez des cadeaux ! Tentez de remporter des diners au Comptoir de votre casino JOA du Lac du Der !
Accès gratuit, sans réservation, places limitées. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
