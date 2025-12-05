Blind Test Giffaumont-Champaubert

Blind Test

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Tout public

Testez vos connaissances musicales et ciné lors d’un Blind Test endiablé au Bar des Sports !Entre amis, en famille, en duo ou en solo… qui sera le grand champion de la soirée ?

Au programme Musiques françaises et internationales, Séries TV cultes et grands classiques du cinéma, Dessins animés incontournables, Des cadeaux et dîners au Comptoir sont à gagner ! Entrée gratuite, sans réservation places limitées, venez tôt ! .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

