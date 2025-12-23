Blind Test

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Tout public

Testez vos connaissances musicales et ciné lors d’un Blind Test endiablé au Bar des Sports ! Entre amis, en famille, en duo ou en solo… qui sera le grand champion de la soirée ?

Au programme Musiques françaises et internationales, Séries TV cultes et grands classiques du cinéma, Dessins animés incontournables, Des cadeaux et dîners au Comptoir sont à gagner ! Entrée gratuite, sans réservation places limitées, venez tôt ! .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Blind Test Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne