Blind Test Giffaumont-Champaubert
Blind Test Giffaumont-Champaubert samedi 28 février 2026.
Blind Test
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
2026-02-28
Tout public
Testez vos connaissances musicales et ciné lors d’un Blind Test endiablé au Bar des Sports ! Entre amis, en famille, en duo ou en solo… qui sera le grand champion de la soirée ? Au programme Musiques françaises et internationales.
Séries TV cultes et grands classiques du cinémaDessins animés incontournables. Des cadeaux et dîners au Comptoir sont à gagner ! Entrée gratuite, sans réservation places limitées ! .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
