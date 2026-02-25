BLIND TEST ICÔNES FÉMININES Montpellier
BLIND TEST ICÔNES FÉMININES Montpellier jeudi 12 mars 2026.
BLIND TEST ICÔNES FÉMININES
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
La semaine du 8 mars, place aux icônes féminines !
On vous prépare un blind test 100 % artistes et figures féminines incontournables.
Venez tester vos connaissances, chanter (fort) et célébrer ces voix qui ont marqué les générations
Par Bijoux Event
Dès 20h BIKUBE MONTPELLIER
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The week of March 8 is all about female icons!
We’ve got a blind test for you, 100% artists and iconic female figures.
Come and test your knowledge, sing along (loudly) and celebrate these voices that have marked generations
