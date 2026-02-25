BLIND TEST ICÔNES FÉMININES Montpellier

BLIND TEST ICÔNES FÉMININES

La semaine du 8 mars, place aux icônes féminines !

On vous prépare un blind test 100 % artistes et figures féminines incontournables.

Venez tester vos connaissances, chanter (fort) et célébrer ces voix qui ont marqué les générations

Par Bijoux Event

Dès 20h BIKUBE MONTPELLIER

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The week of March 8 is all about female icons!

We’ve got a blind test for you, 100% artists and iconic female figures.

Come and test your knowledge, sing along (loudly) and celebrate these voices that have marked generations

