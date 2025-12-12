Blind Test jeu DJ SET par équipe Les Tuiles Bar à jeux de société Soustons
Blind Test jeu DJ SET par équipe Les Tuiles Bar à jeux de société Soustons samedi 20 décembre 2025.
Blind Test jeu DJ SET par équipe
Les Tuiles Bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
DJ SET c’est le blind test pour ceux qui ne se souviennent jamais des titres et des noms d’artiste !
Crée ta meilleure Team (4 ou 5 joueurs) et défie les autres équipes !
Soirée blind test par équipe autour du jeu DJ SET jeu où l’on cherche à répondre à un thème grâce à des musiques (ex thème villes, animaux, nourriture,…).
Places limitée à 4 équipes (4 ou 5 joueurs). .
Les Tuiles Bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Blind Test jeu DJ SET par équipe
DJ SET is the blind test for those who can never remember titles and artist names!
Create your best team (4 or 5 players) and challenge the other teams!
