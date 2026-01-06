Blind Test L’amour est dans le musée! Angers
Blind Test L’amour est dans le musée! Angers samedi 14 février 2026.
Blind Test L’amour est dans le musée!
14 rue du musée Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
L’amour, sous toutes ses formes, inspire sans cesse les artistes. En ce jour de Saint Valentin, les musées d’Angers collaborent avec l’association Oh ! Pop Pop pour un blind test musical sur ce thème.
Réservation auprès de l’office de tourisme. .
14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
