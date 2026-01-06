Blind Test L’amour est dans le musée! Angers

Blind Test L’amour est dans le musée!

14 rue du musée Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-14

L’amour, sous toutes ses formes, inspire sans cesse les artistes. En ce jour de Saint Valentin, les musées d’Angers collaborent avec l’association Oh ! Pop Pop pour un blind test musical sur ce thème.

Réservation auprès de l’office de tourisme. .

14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

