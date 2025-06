BLIND TEST LEAGUE (L’improviste) – Brive-la-Gaillarde 18 juin 2025 18:30

Corrèze

BLIND TEST LEAGUE (L'improviste) 16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-06-18 18:30:00

fin : 2025-06-18 19:30:00

2025-06-18

Rejoignez la Blind Test League, le rendez-vous incontournable des passionnés de musique et de compétition à Brive !

Formez votre équipe de 2 à 4 joueurs et affrontez d’autres challengers lors de sessions rythmées où 5 thèmes musicaux sont à deviner années 80, 90, 2000… et deux surprises qui pimenteront la compétition.

Chaque mercredi et vendredi de 18h30 à 19h30, vibrez au rythme des tubes et montrez que votre équipe est la plus affûtée. Pour seulement 10 € par équipe, tentez de décrocher la victoire et repartez avec une invitation par membre pour un spectacle à L’Improviste.

Que vous soyez amateur ou expert, venez partager un moment convivial et festif, booster votre culture musicale et défier vos amis, collègues ou famille dans une ambiance chaleureuse et animée. .

16 Rue Majour

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

