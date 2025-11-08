Blind test Live La Bougeotte ! La Ruelle Ségur-le-Château
Blind test Live La Bougeotte ! La Ruelle Ségur-le-Château samedi 8 novembre 2025.
Blind test Live La Bougeotte ! Samedi 8 novembre, 19h00 La Ruelle Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-08T19:00:00 – 2025-11-08T22:00:00
Fin : 2025-11-08T19:00:00 – 2025-11-08T22:00:00
Marre des blind tests trop fastoche ? Marre des gens qui trichent sur Shazam ? Venez decouvrir un blind test en LIVE !
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Venez assister au Blind test live de l’association La Bougeotte !