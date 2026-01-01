Blind test Salle polyvalente Maisod

Blind test

Salle polyvalente 230 Route du Pont de la Pyle Maisod Jura

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Blind Test musical 31 janvier 2026 à partir de 19h (début de la partie 20h) à la salle polyvalente de Maisod.

Des classiques, des nouveautés, des défis… et surtout beaucoup de fun !

Buvette et petite restauration sur place .

English : Blind test

