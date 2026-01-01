Blind test Salle polyvalente Maisod
Blind test Salle polyvalente Maisod samedi 31 janvier 2026.
Blind test
Salle polyvalente 230 Route du Pont de la Pyle Maisod Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Blind Test musical 31 janvier 2026 à partir de 19h (début de la partie 20h) à la salle polyvalente de Maisod.
Des classiques, des nouveautés, des défis… et surtout beaucoup de fun !
Buvette et petite restauration sur place .
Salle polyvalente 230 Route du Pont de la Pyle Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 3fontaines.maisod@gmail.com
English : Blind test
