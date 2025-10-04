Blind Test Médiathèque Albert Camus Antibes

Blind Test Médiathèque Albert Camus Antibes samedi 4 octobre 2025.

Blind Test Samedi 4 octobre, 16h30 Médiathèque Albert Camus Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Venez tester vos connaissances en musique dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Médiathèque Albert Camus 19bis Boulevard Gustave Chancel 06600 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489877295 https://www.ma-mediatheque.net/Default/accueil-portal.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 19 75 80 »}]

Venez tester vos connaissances en musique dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

CASA